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7/24 Dinle A Spor G.Saray'da flaş Marcao gelişmesi! /19.06.2022
G.Saray'da flaş Marcao gelişmesi! /19.06.2022

G.Saray'da flaş Marcao gelişmesi! /19.06.2022

A Spor

150 Bölüm | 32:13:44
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01

G.Saray'da flaş Marcao gelişmesi! /19.06.2022

A Spor 02:15
02

G.Saray'da favori iki hocayı açıkladı! /14.06.2022

A Spor 00:48
03

Flaş Jesus sözleri! "Aldığım izlenim..." /16.06.2022

A Spor 01:51
04

"İki yönlü ve çok atletik" /17.06.2022

A Spor 00:59
05

G.Saray'da Elmas gerginliği! "Yakışmayacak..." /08.06.2022

A Spor 00:57
06

"Gelişime açık bir oyuncu" /18.06.2022

A Spor 00:35
07

Flaş Özbek sözleri! "Ustalık dönemine geçti" /13.06.2022

A Spor 02:18
08

Bakasetas takımda kalacak mı? Canlı yayında açıkladı /10.06.2022

A Spor 01:08
09

Umut Güneş transfer olacak mı? /12.06.2022

A Spor 01:16
10

Fırtına'da forvete kim transfer edilecek? "İlk tercih..." /19.06.2022

A Spor 01:30
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