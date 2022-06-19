G.Saray'da flaş Marcao gelişmesi! /19.06.2022

Seçim arifesinden kurtulan Galatasarayda artık tek gündem yeni teknik direktör ve transfer konusu... Sarı-kırmızılıların teknik direktörlük için Okan Buruk ile anlaşması beklenirken, transfer ise buna göre şekillenecek. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Cimbomun transferdeki hareketliliğini değerlendirdi. Özcan, Marcao, takım arkadaşlarına ayrılmak için en doğru zamanın olduğunu söylemiş. Marcao için Galatasaraya Sevilladan bonuslar dahil 15 miyon Euroluk bir teklif gelecek. ifadelerini kullandı. | Galatasaray transfer haberleri GS spor haberi