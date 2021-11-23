G.Saray'da golcü rotasyonu! "Oyuncuyu kaybediyorsun" /23.11.2021

Galatasarayda golcü sıkıntısı devam ediyor. İlk 13 haftada 3 golcüsünden beklenen verimi alamayan Fatih Terim, rotasyona devam ediyor. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, sarı kırmızılı ekibin forvet rotasyonunu değerlendirdi. Çorlu, Galatasarayda ligin en formda diyebileceğimiz iki golcüsü var. Diagne ve Mostafa Mohamed. Bu isimler oyuna girdikten sonra genelde gol attılar. Galatasaray gol atamıyor. Halille başlayabilirsin ama değişiklik gerektiği zaman bunu erken yapmak lazım. İki golcüyü de kaybediyorsunuz. Burada bire eleştiri varsa Fatih hocaya var. dedi. | Galatasaray haberleri | GS spor haberi