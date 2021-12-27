G.Saray'da gözler Ocak ayında! Kerem Aktürkoğlu... /27.12.2021

Galatasaray, Süper Ligde ilk yarıyı orta sıralarda kapattı. Beklenenin çok altında bir performans sergileyen sarı kırmızılı ekip Avrupada ise destan yazıyor. Ancak Galatasaray ekonomik olarak zor durumda. Transfer döneminde oyuncu almak isteyen sarı kırmızılı ekip önce oyuncu satmak zorunda. A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, Kerem Aktürkoğlu hakkında konuştu. Akcan, İki ucu kesin bir bıçak. Bir yandan Avrupada hedefiniz var ama diğer taraftan takıma katkı sağlaması için oyuncu almanız gerekir. Ancak değerini bulan futbolcu satılmalı ama Kerem henüz o fiyatları görmemişken bizim ona 15-20 milyon Euroları biçmemiz gülünç. Ondan dolayı biraz erken.O teklifler geliyorsa zaten karar alınır. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi