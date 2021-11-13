G.Saray'da Kerem'in sözleşmesine serbest kalma maddesi eklenecek mi? /13.11.2021

Galatasarayda Kerem Aktürkoğlunun performansı göz dolduruyor. Avrupada ve ligde takımının hücum yükünü çeken genç yıldız, performansını gün geçtikçe arttırıyor. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Kerem hakkında açıklamalarda bulundu. Keremi Viscaya çok benzetiyorum. Visca hem kontra atakta hem set hücumunda iş yapar. Brumadan ve Onyekurudan o anlamda ayırıyorum. Kerem iki formasyonda da oynayabilir. Ben geleceğini açık görüyorum. Fatih Terim de iyi kullandı. Keremin Fransadan ciddi talipleri var ve Keremden beklenti sözleşmesini uzatmaması. Çünkü Galatasaray, Kereme diğer oyunculara uyguladığı gibi serbest kalma maddesi uygulayacak ve takımdan ayrılması zorlaşacak. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi