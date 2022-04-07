G.Saray'da mali genel kurul iptal mi ediliyor? /07.04.2022

Galatasarayda gözler Dernek Masasında. Mali genel kurulu inceleyen Dernekler Masası, sarı kırmızılı ekipte yapılacak olağanüstü seçimi etkileyip etkilemeyeceğini A Spor muhabiri Emre Kaplan açıkladı. Kaplan, Cuma gününden bu yana Dernekler Masasına bağlı teftiş ekipleri mali genel kurul ile ilgili araştırmalarını yapıyorlar. Burak Elmas, Galatasaray camiasının bazı isimlerinin bulunduğu bir Whatsapp grubuna Rutin bir inceleme yapılıyor. Seçim ertelenmeyecek. mesajını gönderdi. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi