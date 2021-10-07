Ara
Ara
7/24 Dinle ASpor G.Saray'da Marcao ile yollar ayrılıyor mu? /07.10.2021
ASpor

G.Saray'da Marcao ile yollar ayrılıyor mu? /07.10.2021

ASpor

A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Sabah Sporu programında Galatasaray'ın yıldız savunma oyuncusu Marcao'nun transfer durumuyla ilgili son bilgileri aktardı. Özcan, "Brezilya kulüpleri Marcao için yüksek paralar veremez. Marcao, kadro dışı kaldığı dönemde iki tane teklif geldi. Birincisi Napoli'ydi diğeri de Krasnodar'dı. Galatasaray bu teklifleri yeterli görmedi. Fatih Terim Marcao'dan memnun. Yaşadığı olaydan sonra da çok pişman oldu" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Hemen DinleDinle Durdur
  • #
  • Bölüm
  • Kaynak
  • Süre
  • Favorilerime Ekle
  • Daha Fazla

Copyright © 2021 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

1x

Oynatıcı Hızı

1x