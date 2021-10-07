G.Saray'da Marcao ile yollar ayrılıyor mu? /07.10.2021

ASpor

A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Sabah Sporu programında Galatasaray'ın yıldız savunma oyuncusu Marcao'nun transfer durumuyla ilgili son bilgileri aktardı. Özcan, "Brezilya kulüpleri Marcao için yüksek paralar veremez. Marcao, kadro dışı kaldığı dönemde iki tane teklif geldi. Birincisi Napoli'ydi diğeri de Krasnodar'dı. Galatasaray bu teklifleri yeterli görmedi. Fatih Terim Marcao'dan memnun. Yaşadığı olaydan sonra da çok pişman oldu" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)