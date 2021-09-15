G.Saray'da Marcao kararı! Lazio maçında oynayacak mı? /15.09.2021

ASpor

A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Sabah Sporu programında Galatasaray'ın Lazio maçına dair değerlendirmelerde bulundu. Dindar, "Marcao'nun ilk 11 çıkmasını bekliyorum. Aldığım bilgiler o yönde. Galatasaray defansif açıdan problemler yaşıyor. Nelsson, zorunlu olarak sol stoperde oynuyor. Fatih Terim'in ilk düşüncesi Marcao ile başlamakç Muhtemelen Marcao - Nelsson ikilisi yan yana başlayacak dİye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (gs SPOR HABERİ)