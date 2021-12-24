G.Saray'da Mohamed'in bonservisi çıkmaza girdi! "FIFA'ya başvuruldu" /24.12.2021

Galatasarayda gözler Ocak ayı transfer dönemine çevrildi. Bonservisi Mısırın Zamalek kulübünde bulunan Mostafa Mohamedi almak isteyen Galatasaray çıkmaza girdi. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan son durumu aktardı. Uzundurukan, Mostafa Mohamed ile gelen bilgi şu. Galatasaray, Zamalekten mail ile hesap numarası istemiş ödeme yapmak için. Ancak Mısır kulübünden dönüş yapılmadı. Çünkü Zamalek Başkanı çıkıp açıklama yaptı. İmza yetkisi olmayan bir temsilci imza atmış. Ayrıca Zamalek konu hakkında FIFAya başvurmuşlar. Galatasaray bir heyet gönderecek görüşme için. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi