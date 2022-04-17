G.Saray'da saha içi problemi devam ediyor! /17.04.2022

Süper Ligin 33. haftasında Galatasaray sahasında Yeni Malatyasporu konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Giresunspora karşı 1-0 kaybederek TFF 1. Lige düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor, lige veda eden ilk takım oldu. Sarı kırmızılı takım ise evinde maçı kazanarak moral depolamak istiyor. A Spor yorumcusu Taner Karaman, Aslanın saha içerisindeki problemi hakkında konuştu. Karaman, Oyuna sonradan giren oyunculara baktığınızda Arda Turan kurtarıcı olarak görünüyor. 36 yaşındaki Gomis sahada gol atmaya çalışıyor. Babel bir şeyler yapmaya çalışıyor. Galatasaray yaşlanma parolası ile devam ediyor. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi