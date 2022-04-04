"G.Saray'da seçim iki adaylı olacak!" /04.04.2022

Galatasarayda olağanüstü seçim yaklaşıyor. Daha önce Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, başkanlık için adaylıklarını koyacaklarını açıkladılar. Dursun Özbek ve Ünal Aysal gibi isimler ise adaylıklarını koymayacaklarını açıkladılar. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu seçimin 2 aday ile yapılacağını açıkladı. Çorlu, Önce Ünal Aysalın aday olacağı konuşuluyordu. Sonra da Dursun Özbeke adaylık için baskı yapıldı. Ancak iki isim de aday olmayacak. Sürpriz bir aday çıkmayabilir. Büyük ihtimalle Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürkün olacağı bir seçim olacak. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi