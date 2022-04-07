G.Saray'da seçim iptal olacak mı? /07.04.2022

Galatasarayda gözler 30 Nisanda yapılacak olağanüstü seçimde. Şu ana kadar Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu resmi adaylıklarını açıkladılar. Adayların 8 Nisan Cuma gününe kadar yönetim listelerini Galatasaray Divan Kuruluna iletmeleri gerekiyor. Ancak olağanüstü seçim iptal edilebilir. Dernekler Masası, Galatasarayda yapılan mali genel kurulu incelemeye başladı. Çıkacak olan sonuca göre 30 Nisandaki seçim ertelenebilir. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu bu konuyu değerlendirdi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi