G.Saray'da Terim'in yerine kim gelecek? O isim açıkladı! /10.01.2022

Galatasarayda beklenen karar geldi. Başkan Burak Elmas ile Teknik direktör Fatih Terim arasında gerçekleşen toplantıdan sonra sarı kırmızılı ekip Terim ile anlaşarak yollarını ayırdı. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Terimin yerine kimlerin gelmesi gerektiğini açıkladı. Tüzemen, Galatasarayın sıradan isimlerle yola devam etmemesi gerekiyor. Burak Elmasın bu konuda destek alabileceği isimler var. Lucien Favre, Niko Kovac gibi hocalar gerekiyor. Kovac, Monacodan ayrıldı ama başarısızlık değil. Fatih Terimin bıraktığı yerde bu seviyede isimler lazım. dedi. İşte açıklamaların tamamı. | Galatasaray haberleri GS spor haberi