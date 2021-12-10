G.Saray'da transfer çalışmaları başladı! 5 oyuncu... /10.12.2021

Galatasarayda transfer çalışmaları başladı. UEFA Avrupa Ligiinde son 16 turuna kalan sarı kırmızılı ekip eksik bölgeleri kapatmak istiyor. A Spor muhabiri Emre Kaplan son detayları aktardı. Kaplan, Galatasaray, Lazio deplasmanından puanla ayrılıp UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna çıktığı için transferde daha agresif olacak. Gedson Fernandes transferinin artık olacağı düşünülüyor. Mostafa Mohamedin opsiyonu kullanılacak. 1 forvet daha alacak sarı kırmızılı ekip ve bunun yanında 1 sağ ön 1de yerli kaleci alacak. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi