G.Saray'da transfer harekatı! Belçika'ya gidiyor /26.12.2021

Süper Ligin 19. haftasında Antalyasporu 2-0 mağlup eden Galatasaray, yarasına merhem sürdü son 7 maçında galibiyet alamayan sarı kırmızılı ekip, ilk yarının son maçında kazandı. Ayrıca Aslan, Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak istiyor. Takviyeden önce satış yapması gereken Galatasarayda Luyindamaya talip çıktı. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu son bilgileri aktardı. Çorlu, Luyindama, Babel ve Yedlin ayrılıkları kapıda. Luyindama, Belçikadan bir takıma ya satılacak ya da kiralanacak. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi