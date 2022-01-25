G.Saray'da transfer krizi! "Yapılamama nedeni..." /25.01.2022

Spor Toto Süper Ligde kötü gidişata dur diyemeyen Galatasaray, devre arası transfer döneminde de sessiz kaldı. Sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri A Spor yorumcusu Mehmet Özcan aktardı. Başkan Burak Elması eleştiren Özcan transferlerin gerçekleşmeme nedenini de açıkladı. Özcan, Galatasarayın sadece yabancı kontenjanı değil, maaş bütçesi de doluydu. Dolu olduğu için Assunçaoyla yollar ayrıldı. Yedlin, Luyindama ve Oğulcan da eklenebilir. G.Sarayın maaş bütçesinin dolmasının nedeni Fatih Terimin yerine gelen Domenec Torrent ve ekibi. dedi. | Galatasaray transfer haberleri GS spor haberi