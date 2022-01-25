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7/24 Dinle A Spor G.Saray'da transfer krizi! "Yapılamama nedeni..." /25.01.2022
G.Saray'da transfer krizi! "Yapılamama nedeni..." /25.01.2022

G.Saray'da transfer krizi! "Yapılamama nedeni..." /25.01.2022

A Spor

150 Bölüm | 32:13:44
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

G.Saray'da transfer krizi! "Yapılamama nedeni..." /25.01.2022

A Spor 02:09
02

O isme dikkat çekti! "Takımın vazgeçilmezi olur" /19.01.2022

A Spor 01:20
03

Karaveli gol sorununu çözüyor! İşte o değişiklik /21.01.2022

A Spor 00:59
04

Trabzonspor'da hedef Kaan Ayhan! Transferde o detay /20.01.2022

A Spor 01:10
05

F.Bahçe'yi Sivas'ta bekleyen tehlike! /22.01.2022

A Spor 01:10
06

Derbi öncesi flaş yorum! "Torrent'in kara kara düşündüğü nokta..." /23.01.2022

A Spor 01:38
07

Transfer hedeflerini canlı yayında açıkladı! Torrent sonrası... /14.01.2022

A Spor 01:46
08

Canlı yayında çapıcı sözler! "Cadı avına dönüştü" /17.01.2022

A Spor 01:32
09

Trabzonlu yıldıza övgü dolu sözler! "Enteresan bir oyuncu /08.01.2022

A Spor 00:41
10

Beşiktaş'ta Batshuayi yerine transfer yapılacak mı? /25.01.2022

A Spor 00:23
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