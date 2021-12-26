G.Saray'da yeni kaleci transfer edilecek mi? İsmail Çipe... /26.12.2021

Galatasaray, Süper Ligin 19. haftasında Antalyasporu konuk etti. 7 maçlık kazanamama serisini ilk yarının son maçı ile noktalayan sarı kırmızılı ekipte kaleci İsmail Çipenin performansı göz doldurdu. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Çipenin performansını değerlendirdi. Çorlu, Fatih hocanın İsmail Çipe ve Fatih Öztürk arasında kaldığını biliyoruz ama hoca son antrenman ile beraber İsmaili seçti. Galatasaray kaleci transferini askıya alabilir. Taraftarın da Fatih Terimin de güvenini kazandı. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi