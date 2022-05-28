G.Saray'da yeniden Terim sesleri! /28.05.2022

Galatasarayda seçim süreci devam ediyor. Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek arasında geçecek olan başkanlık seçiminden sonra merak edilen diğer konu teknik direktör seçimi. Başkan adayları Domenec Torrent ile çalışmayı düşünmüyor. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu teknik direktör konusunu değerlendirdi. Çorlu, Fatih hoca ile telefonda bir görüşme yapıldı. Başkan adayları Fatih hoca ve Okan Buruku düşünüyor ama Fatih hoca sizinle çalışacak mı? Fatih hoca hala sahada kalmak istiyor ondan dolayı sportif direktörlük gibi görevlerde olmak istemeyebilir. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi