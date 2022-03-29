G.Saray'daki kongreye kimler katılacak? /29.03.2022

Galatasarayda başkan adayları belli olmaya başladı. Burak Elmas ve yönetiminin ibrasızlığından sonra 30 Nisanda olağanüstü seçime gidecek olan sarı kırmızılı kulüpte adaylar hazırlıklara başladı. A Spor muhabiri Emre Kaplan adaylığını açıklama ihtimali olan isimleri de saydı. Kaplan, Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu yeniden başkanlık için listelerini hazırlıyorlar. Dursun Özbekin ismi de sıcak bir şekilde geçiyor. Kendisinin şu anda adaylık düşüncesi yok ama camia içerisinde Özbeke bir baskı var. Ünal Aysal da ikna edilmeye çalışılıyor. Henüz kararını vermedi ama yakın zamanda karar verecek ve camianın önde gelen isimleriyle görüşme halinde. Bugün ise net olarak 2 aday var. Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi