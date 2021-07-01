G.Saray'daki transfer gündemini açıkladı! "Hedef PSV maçına 3 ismi..." /01.07.2021

A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Sabah Sporu programında Galatasaray gündemine dair açıklamalarda bulundu. Dindar, Galatasarayın, PSV maçında oynayabilmesi için yapacağı transferler var. Birincisi, Barış Alper Yılmaz. İkincisi Gedson Fernandes. Benfica, Gedsonu yeniden Galatasaraya göndermeye sıcak bakıyor. Aldığım bilgi; Galatasarayın, Benfica ile 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 15 milyon Euro satın alma opsiyonu olmak üzere bir sözleşme imzalayacağı yönünde. Onyekuru konusu ise; Fatih Terimin istediği bir oyuncu. Teknik kadronun, takımda olmasını istediği bir futbolcu. Burak Elmasın, Onyekurunun bonservisinin alınması için Monaco ile görüşmelere başladığını biliyoruz. Onyekuru da Galatasarayı bekliyor. PSV maçı öncesi en az 3 transfer gerçekleşeceğini düşünüyorum dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri GS spor haberi