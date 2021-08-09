G.Saray'dan Gedson ve Halil stratejisi! /09.08.2021

ASpor

A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Sabah Sporu programında Galatasaray'ın transfer gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dindar, "Galatasaray transferde adım adım gidiyor. Stoper, acil transfer listesinde yer alıyordu. Bu sorun Nelsson ile çözüldü. Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu transferleri sabır isteyen transferler. Gedson, Benfica'da mutsuz. Gedson, sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takip ediyor, Benfica'yı takip etmiyor. Bu bile bir mesajdır. Sarı kırmızılılar, Halil'in bonservisini almaya çalışacak. Diğer transferlerdeki gibi strateji izleniyor" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)