G.Saray'dan Mostafa Mohamed'e yeni sözleşme şartı /02.12.2021

A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak Galatasarayın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Özcan, sarı-kırmızılıların geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Mısırın Zamalek kulübünden 1.5 yıllığına kiraladığı Mostafa Mohamed ile ilgili Galatasaray, Mohamedin bonservisini kullanmaya karar verdi ancak bir şart koşuluyor. Mohamedin Mısırda çalıştığı menajeri değiştirip yeni sözleşme imzalaması söyleniyor. 1 ay içinde belli olacak ama ben Mostafa Mohamedin bonservisinin alınacağını düşünüyorum. ifadelerini kullandı. GS spor haberi