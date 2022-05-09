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7/24 Dinle A Spor G.Saray'dan şampiyonluk sayısı açıklaması! /09.05.2022
G.Saray'dan şampiyonluk sayısı açıklaması! /09.05.2022

G.Saray'dan şampiyonluk sayısı açıklaması! /09.05.2022

A Spor

150 Bölüm | 32:13:44
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

G.Saray'dan şampiyonluk sayısı açıklaması! /09.05.2022

A Spor 00:56
02

Canlı yayında flaş sözler! "Yabancı kuralı olmasaydı..." /08.05.2022

A Spor 01:10
03

"Valerien Ismael'in çok büyük kozu var" /03.05.2022

A Spor 01:00
04

Derbi öncesi flaş eleştiri! "Girdiği pozisyonların..." /04.05.2022

A Spor 01:03
05

Flaş Beşiktaş sözleri! "Derbide mazeret..." /05.05.2022

A Spor 00:49
06

Derbi sonrası flaş yorum! "Her 10 saniyede bir..." /09.05.2022

A Spor 00:34
07

"Avcı işini bilir" /07.05.2022

A Spor 01:11
08

Fırtına'nın yıldızına övgü dolu sözler! /06.05.2022

A Spor 01:12
09

Flaş gerçeği açıkladı! "Yönetimin Mesut Özil düşüncesi..." /28.04.2022

A Spor 01:14
10

Kartal'la devam edilecek mi? "Öyle bir damga vurdu ki..." /02.05.2022

A Spor 01:27
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