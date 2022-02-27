G.Saray'ı bekleyen büyük tehlike! /27.02.2022

Süper Ligin 27. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizesporu konuk edecek. Mart ayında yapılacak mali kongre öncesinde çıkışa geçmek isteyen sarı kırmızılılarda hedef ligde art arda alınacak galibiyetler ve UEFA Avrupa Ligindeki Barcelona eşleşmesi. A Spor yorumcusu Serhan Türk, Aslanın mali kongresi hakkında konuştu. Türk, Mali kongre Galatasaray tarihinin gergin kongresi olarak geçecek. Özellikle açıklanan menajerlik ücretlerinden sonra hararetli geçecek. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi