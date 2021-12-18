G.Saray'ı o hakem üzerinden yorumladı! "Maç verilmiyor" /18.12.2021

Galatasaray, Süper Ligde lider Trabzonsporun 16 puan gerisinde kaldı. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, durumun sadece teknik heyet ve oyunculardan kaynaklanmadığı açıkladı. Özcan, Galatasaray bugün Trabzonsporun 16 puan gerisinde kaldıysa sebebi teknik heyet ve oyuncular olabilir ama Türkiyenin de gerçeği var. Eğer büyük takım şampiyonluktan koptuysa hakemler de o takımı biçmeye başlıyor. Bu ligde maç verilmeyen tek hakem Ali Palabıyık. Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında Morutanın golünde faul olabilir ama Çaykur Rizesporun ilk golünde de faul vardı. Palabıyık en azından bir standartta tuttu maçı. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi