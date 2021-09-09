G.Saray'ın transferlerini yorumladı! "Taraftarlar memnun ancak..." /09.09.2021

ASpor

A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Sabah Sporu programında Galatasaray'ın yaz transfer dönemindeki hamlelerini yorumladı. Dindar, "Galatasaray, alışık olunmayan ama kulüplerin yapması gereken bir transfer modeline geçti. Sarı kırmızılılar, yeni bir yapılanmaya gitti. Genellikle genç isimler alındı. Uzun vadede ekonomik olarak gelir getirebilecek futbolcular geldi. Sabırlı olunması gerekiyor. Taraftarın da bu politikadan memnun olduğunu düşünüyorum. Ancak Galatasaray gibi kulüplerde hep bir baskı vardır. Genç oyuncular bu baskıyı kaldırabilir mi? Takımın biraz tecrübeye ihtiyacı var" şeklinde konuştu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)