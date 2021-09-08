G.Saray'ın yeni transferinin sözleşme şartları ortaya çıktı! /08.09.2021

ASpor

A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, canlı yayında Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao'yu değerlendirdi. Sarı kırmızılıların kadrosuna kattığı 21 yaşındaki oyuncu hakkında konuşan Dindar, "Bence önemli bir transfer. Bulunduğu pozisyondaki verileri gerçekten göz kamaştırıcı" ifadelerini kullandı. Öte yandan genç oyuncunun sözleşme şartlarını da açıklayan Dindar, "200 bin Euro karşılığında oyuncu kiralandı, satı alma opsiyonu ise 4 milyon Euro civarı" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)