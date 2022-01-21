G.Saraylı iki yıldıza şok eleştiri! "Zarar veriyor" /21.01.2022

Sezonu kötü geçiren Galatasarayda Marcao ve Kerem Aktürkoğlu dışında bütün futbolcular eleştiriler altındaydı. Ancak Son maçlarda alınan sonuçlar ve saha içi performanslarından ötürü iki oyuncu da eleştirilmeye başlandı. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar bu iki ismi eleştirdi. Dindar, Bu sezonun en iyi performansı diyebileceğim iki oyuncu var. Kerem Aktürkoğlu ve Marcao. Marcao salmış durumda. Hatayspor maçında da çok kötü oynadı. Kereme baktığımızda her şeyi ben yapayım havası var. Çok şey yapmaya çalışıyor ama bazen zarar veriyor. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi