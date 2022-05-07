G.Saraylı isimlere şok eleştiri! "Bu ikilinin golü yok" /07.05.2022

Süper Ligin 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehirin konuğu oldu. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen ilk 45 dakikayı değerlendirdi. Tüzemen, Guardiolanın yanında yetişmiş birisi varsa takımın başında, pas oranının yüksek olması lazım. Galatasarayın orta sahası pas oranını yükseltemiyor. Berkan ve Taylan isabetli pas konusunda sıkıntı yaşıyor. Bu ikilinin golü yok. Galatasarayın sorunu bu. Elneny ve Gedson Fernandes olsa orta sahaya güç katardı. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi