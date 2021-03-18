G.Saraylı yıldıza büyük övgü! "İmzayı kalbine atmış" /18.03.2021

Galatasaray 2020 yazında Arda Turan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Deneyimli oyuncunun opsiyon maddesinin devreye girmesi için 4 maç daha ilk 11de oynaması gerekiyor. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, sarı-kırmızılılardaki bu gelişmeyi değerlendirdi. Çorlu, Arda Turan Galatasaraya uzun yıllar sonra gelirken parayı hiç konuşmadı. Barcelonada 8-10 milyon eurolar kazanmış birisinden bahsediyoruz, şu an takımın en az kazanan oyuncularından. Sözleşme şartlarına bakmaz, gelir imzayı atar. Hiçbir şekilde parayı konuşmaz. Arda imzayı kalbine atmış şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray haberleri GS spor haberi