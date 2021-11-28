Günün bombasını patlattı! "Sergen Yalçın ve F.Bahçe..." /28.11.2021

Beşiktaş kötü gidişatına dur diyemiyor. Son olarak GZT Giresunspora evinde 4-0 mağlup olan siyah beyazlı ekipte gözler Ahmet Nur Çebi-Sergen Yalçın toplantısında. Toplantıdan çıkacak sonuca göre Sergen Yalçının görevi bırakıp bırakmadığı belli olacak. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, bomba gibi bir açıklama yaptı. Dindar, Sergen Yalçın istifasını verirse Şenol Güneş tekrardan Beşiktaşın başına gelebilir. Ayrıca Fenerbahçe kötü gidişatını Pereirayı göndererek durdurmak isterse Sergen Yalçına yönelebilir. Ancak bunlar sadece benim yorumum. Polemik olsun diye demiyorum ama Sergen Yalçın büyük takımlar için bit adres olacaktır. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi