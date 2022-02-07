Hakemi bu ifadelerle eleştirdi! "Kararları VAR verdi" /07.02.2022

Süper Ligin 24. haftasında Beşiktaş kendi evinde Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı. Maçtan sonra yapılan en büyük tartışma hakemlerin kararları oldu. Siyah beyazlı ekip maç içerisinde iki penaltı beklemişti. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, hakemi bu sözlerle eleştirdi. Şahinoğlu, Tartışılan 2 pozisyon var. Özellikle ikinci pozisyonda net penaltı var. Abdülkadir Bitigen 2 pozisyonda da VARa çağrılmadı. İkisine de VAR hakemi karar verdi. Zaten son 20 dakikada hakem de otokontrolünü kaybetti. Bu durum sahadaki gerginliği de arttırdı. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi