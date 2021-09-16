Haldun Domaç: "Kerem'e yapılan eleştirileri haksız buluyorum" /16.09.2021

ASpor

Spor Toto Süper Ligi 4. hafta mücadelesinde Trabzonspor evinde Galatasaray'ı ağırladığı maçtın ardından Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkadir Ömür'e yapılan eleştiriler hakkında konuşan Haldun Domaç "Kerem'e yapılan eleştirileri haksız buluyorum. Abdülkadir ve Kerem gibi oyunculara çiçek gibi bakmamız gerekiyor." dedi. Domaç sözlerine "Genç oyuncuları çok erken eleştiriyoruz." diyerek devam etti. | Galatasaray spor haberleri (Gs spor haberi)