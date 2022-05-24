Halil yarışı kızıştı! Avrupa kulüpleri... /24.05.2022

1.5 sezondur kiralık olarak Galatasaray forması giyen Halil Dervişoğlu, performansıyla birçok Avrupa kulübünün radarına girdi. Bonservisi Brentfordda olan genç oyuncunun tercihi ise merak konusu. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Galatasarayın yıldız oyuncunun bonservisini almak için çalışmalara başlandığını açıkladı. Dindar, Halilin önceliği Galatasaray ama Brentfordun diğer kulüplerle yapacağı görüşmeler de önemli. Halile önemli teklifler var. Portekizden Sporting Lizbon ile Braga, İtalyadan Torino ve Almanyadan Stuttgart. Halilin babası ile de görüşeceğim. Türkiyeden de Trabzonspor resmi teklif yaptı. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi