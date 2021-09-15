Halil'den Lazio sözleri! "Zor bir rakip ama..." /15.09.2021

ASpor

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray sahasında Lazio'yu konuk edecek. Galatasaray-Lazio maçı öncesinde sarı-kırmızılıların genç oyuncusu Halil Dervişoğlu açıklamalarda bulundu. "İlk defa Galatasaray taraftarının önünde oynayacağım." diyen Dervişoğlu, "Zor rakip ama biz Galatasaray olarak neler yapabileceğimizi biliyoruz." şeklinde konuştu. İşte oyuncunun açıklamalarının tamamı... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)