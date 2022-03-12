Hamsik ne zaman dönüyor? Avcı açıkladı! /12.03.2022

Süper Ligin 29. haftasında lider Trabzonspor, Medical Park Stadyumunda Göztepeyi ağırladı. 6 gollü zor maçın galibi bordo mavili ekip oldu. Trabzonsporda Teknik Direktör Abdullah Avcı maçtan sonra önemli açıklamalarda bulundu. Avcı, Taraftarımıza teşekkür ederiz. Az kaldı, sabretsinler. Yaptıklarımızın karşılığını alıyoruz ve soyunma odasına huzurlu giriyoruz. Henüz şampiyon olmadık. Kazanarak devam etmek istiyoruz. Sayın Ali Koça bu samimi açıklamalarından dolayı teşekkür ederim. Oyuna ve emeğe olan saygısından dolayı da teşekkür ederim. Abdülkadir gibi oyuncular bizi şampiyon yapacak. Bu toprağın çocuğu. Marek Hamsikin antrenman ve maç sayısı fazla. Kontrol amaçlı kendi milli takım doktoruna da gitti. Önemli bir durum yok. Büyük ihtimalle milli aradan sonra bizimle beraber olacak. dedi. | Trabzonspor haberleri TS spor haberi