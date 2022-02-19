Hamsik'ten Trabzonspor'a kötü haber! /19.02.2022

Süper Ligin lideri Trabzonspora yıldız ismi Marek Hamsikten kötü haber. Sakatlığı süren deneyimli oyuncunun Alanyaspor maçında da forma giyemeyeceği belirtildi. Detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. Sel, Konyaspor maçında sakatlığını geride bıraktığı için sonradan oyuna girdi ama maçtan sonra ağrıları tekrar arttı. Geçmişten gelen bir sakatlığın söz konusu. Konyaspor maçını saymazsan 32 gündür devam ediyor. Ülkesine gidecek ve döndükten sonra tedavisine başlanacak. dedi. | Trabzonspor haberleri TS spor haberi