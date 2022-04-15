Hamza Akman görücüye çıktı! /15.04.2022

Galatasaraylı eski futbolcu Ayhan Akmanın oğlu olan Hamza Akman, Dinamo Kiev ile oynanan hazırlık maçında görücüye çıktı. 17 yaşındaki genç oyuncu babasının izinden giderek Galatasaray formasını genç yaşta giydi. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Hamza hakkında konuştu. Özcan, Ayhan Akmanın yeğeni Ali Akmanın çok konuşulacağını söylemişti. Oğullarının da konuşulacağını söylemişti. Hoca haklı çıktı çünkü kendilerini belli ediyorlar. 12-13 yaşlarında ortaya çıkıyorlar. Şu an duyduğumu ise Ayhan Akmanın oğulları gümbür gümbür geliyor. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberleri