Hasan Çetinkaya A Spor'a özel konuştu! /11.11.2021

Belçika ekiplerinden Westerlonun 2. Başkanı Hasan Çetinkaya, A Spora özel açıklamalarda bulundu. Belçikada en iyi yönetilen kulüp Westerlo. Belçikada futbolun sağlıklı tarafını yaşayabiliyoruz. diyen Çetinkaya, aynı zamanda Süper Ligin 13. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Çok ilginç bir derbi olacak. İki çıkış arayan takımın maçı olacak, derbiler çok farklı ve favorisi olmayan maçlar diyebiliriz. şeklinde konuştu. Trabzonsporun ligdeki durumuna da değinen Çetinkaya, Abdullah Avcıyı çok başarılı buluyorum. Çabalarının ve emeklerinin karşılığını alıyor. dedi.