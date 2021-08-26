Helsinki maçı öncesi flaş değerlendirme! "F.Bahçe'nin en önemli silahı..." /26.08.2021

ASpor

A Spor yorumcusu Ümit Aktan, HJK Helsinki ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Aktan, "Mesut Özil'in biraz kıpırdanması, Enner Valencia'nın da kendi kalitesinden bir iki fotoğraf vermesi yeterli olacaktır. Çok fazla duran top elde edebilirler, bu da Fenerbahçe'nin en önemli silahı" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)