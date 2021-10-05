"Hoca değişimi ilk 8 haftaya damga vurdu." /05.10.2021

Süper Ligin ilk 8 haftasında değişmeyen tek şey hoca değişimleri oldu. Bazı kulüpler ise hocalarını yakında duyurabilir. Sabah Sporu programına bağlanan Salim Manav, Hoca değişimi ilk 8 haftaya damga vurdu. Yeni Malatyasporda ilk olarak Samet Aybaba ile temas sağlandı. Aybaba olmazsa gözler Çağdaş Atana dönecek. Jose Morais ismi özellikle taraftarın baskısı ile gündeme geldi. Ümit Davalanın da gündemde olduğunu biliyorum. Emre Belözoğlunun başarılı olacağını düşünüyorum. dedi. | Son dakika Süper Lig haberleri