Hoca kim olacak? İşte Beşiktaş'taki senaryolar! /21.03.2022

Beşiktaşta teknik direktör belli oluyor. Daha önce Valerien Ismael ile anlaşma sağlayan Kartalda masadaki diğer isim İbrahim Üzülmez. A Spor muhabiri Sercan Dikme son durumu aktardı. Dikme, Başkan Ahmet Nur Çebi, Ceyhun Kazancı ve yöneticiler bir araya gelecek ve farklı kararları konuşacaklar. Valerien Ismaelin yanında 2-3 yardımcı olacak ve Önder Karaveli de yardımcısı olabilir. Ancak Valerien Ismael hala İstanbula çağrılmadı. İbrahim Üzülmez de sezon sonuna kadar takımın başında olabilir. Bu durumda gelecek sezon Şenol Güneş takımın başına geçer ve İbrahim Üzülmez de Güneşin yardımcısı olur. Ahmet Nur Çebi son olarak yöneticileri ve Ceyhun Kazancıyı dinleyecek. Son karar toplantıda çıkacak. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi