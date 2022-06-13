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7/24 Dinle A Spor Hurma'dan A Spor'a özel Pirlo sözleri! /13.06.2022
Hurma'dan A Spor'a özel Pirlo sözleri! /13.06.2022

Hurma'dan A Spor'a özel Pirlo sözleri! /13.06.2022

Havuz Grubu

150 Bölüm | 32:13:44
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Hurma'dan A Spor'a özel Pirlo sözleri! /13.06.2022

A Spor 02:23
02

G.Saray'da Elmas gerginliği! "Yakışmayacak..." /08.06.2022

A Spor 00:57
03

Bakasetas takımda kalacak mı? Canlı yayında açıkladı /10.06.2022

A Spor 01:08
04

G.Saray'da favori iki hocayı açıkladı! /14.06.2022

A Spor 00:48
05

Umut Güneş transfer olacak mı? /12.06.2022

A Spor 01:16
06

Flaş Özbek sözleri! "Ustalık dönemine geçti" /13.06.2022

A Spor 02:18
07

Kartal'ın yıldızına övgü dolu sözler: Süper Lig'e tam oturan isim /03.06.2022

A Spor 00:38
08

Fırtına'da transfer hareketliliği! O bölgede listede 11 aday var! /11.06.2022

A Spor 00:46
09

Ömür ve Çakır takımdan ayrılacak mı? /09.06.2022

A Spor 00:49
10

Flaş transfer sözleri! "Çok net bir ilgi var" /04.06.2022

A Spor 01:21
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