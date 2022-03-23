"İbra edileceklerini düşündüler" /23.03.2022

Galatasarayda gözler divan ve mali genel kurullarda. 9 aydır Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı yapan Burak Elmasın kurullarda ibra edilip edilmeyeceği merak konusu. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Elması sert sözlerle değerlendirdi. Çorlu, Barcelona beraberliği ve Beşiktaş galibiyeti sonrasında Işıtan Gün, Nihat Kırmızı ve Burak Elmasın açıklamalarına baktığımızda kendilerini bulutların üstünde gördüler. İbra edileceklerini düşündüler. O zamanlarda böyle düşünebiliyordu. Sayın Başkan o gün söylediklerinizi bugün divanda söyleyebilir misiniz? Günlük yaşıyorlar. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi