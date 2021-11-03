İç transferde sıra Kerem'in! "Serbest kalma maddesi..." /03.11.2021

Galatasarayda iç transfer devam ediyor. Taylan Antalyalı, Luyindama ve İsmail Çipe ile sözleşme uzatan Galatasarayda sıra Kerem Aktürkoğluna geldi. Performansıyla yabancı kulüplerin gözdesi haline gelen Keremin sözleşmesine iyileştirme yapılacak. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, konu ile ilgili açıklama yaptı. Özcan, Fransadan başta Lyon olmak üzere çok sayıda takım ilgileniyor. Galatasaray, Kerem ile sözleşme yenilemek istiyor çünkü serbest kalma bedeli konulmak isteniyor. Cicaldauya 25 milyon euro konulmuştu. Kereme de muhtemelen 15-20 milyon euroluk bir değer konulacak. Ayrıca maaşına da zam yapılacak Berkan Kutlu 7 milyon tl kazanıyor. Aynı teklif Kereme de yapılacak. Rezan Epözdemirde anlaşmanın Ocak ayına kadar yapılacağını bildirdi. dedi. | Galatasaray haberleri