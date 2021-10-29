IFAB değişikliğe gidiyor! "Kural kalıcı olabilir" /29.10.2021

IFAB kural değişikliğine gidiyor. Pandemiden ötürü 3 oyuncu değişiklik hakkını 5e çıkaran IFAB, bu kuralın 2022 yılına kadar devam edeceğini açıklamıştı. Federasyonlar ve kulüpler, bu kuralın devamı için IFABa başvurularda bulundu. FIFA da bu kuralın kalıcı olmasını istedi. A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök, konuyu canlı yayında değerlendirdi. Özkök, 5 oyuncu değişikliği 2022nin sonuna kadar kullanılacaktı ama bütün federasyonlar bu kuralın kalıcı olmasını istemişti. FIFAda teknik danışma paneli yapıldı ve IFABa bu kuralın kalıcı olmasını tavsiye verdi. IFAB icra kurulu buna onay verirse 1 Hazirandan itibaren isteyen ülkeler 5 değişiklik hakkı ile devam edecek. CONMEBOL bir kural için daha başvuru yaptı. Devre aralarının şovlar nedeniyle 25 dakikaya çıkarılmasını istemişti. Ancak IFAB 25 dakikalık sürenin oyuncular için sakatlıklar yaşatacağından dolayı bunu kabul etmedi. dedi. | Futbol haberleri