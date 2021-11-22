Igor Angelovski A Spor'a konuştu! "G.Saray iyi oynadı ancak..." /22.11.2021

Kuzey Makedonya Milli Takım Teknik Direktörü Igor Angelovski, A Spora özel açıklamalarda bulundu. Dev derbiyi yorumyalan deneyimli çalıştırıcı, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi çok yüksek kalitede oynanan bir maçtı. İzleyiciler ilginç bir maça tanıklık etti. Galatasaray çok iyi oynadı ve daha fazla pozisyona giren taraftı. Ancak Fenerbahçe eline geçen fırsatları değerlendirip karşılaşmayı kazandı. Derbideki atmosfer de muhteşemdi. Türk Milli Takımının düşüş yaşamasına üzüldüm. Bence kırılma noktası 3-3 biten Letonya maçıydı. Ancak Türkiye yine de geri dönmesini bildi. Takımın kalitesi çok yüksek. Umarım Türkiye Dünya Kupasındaki yerini alır dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri