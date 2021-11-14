İki isimden Milli Takım'a eleştiri! "Bizim için zayıf" /14.11.2021

Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Eleme Grubu maçında sahasında Cebelitarıkı 6-0 mağlup etti. Son maçlara girilirken grupta ikinci sıraya yükselen ay yıldızlı ekip, avantajı eline geçirdi. A Spor yorumcuları Ergin Aslan ve Mehmet Emin Uluç Karadağ maçı hakkında konuştu. Aslan, Bizi bu zor duruma sokan şey içerideki Karadağ ve Letonya maçlarını çantada keklik gibi görmemizdi. Euro 2020de de aynısını yaptık. İtalyayı rakip olarak gördük ve İsviçreyle Galleri küçümsedik. yorumunda bulundu. Uluç ise Bizim futbola bakış açımız bu. 2002 Dünya Kupasında rakibimiz Çin, Kosta Rika ve Brazilyaydı. Gruptan rahat çıkarız diyorduk. Bize göre rakip Brezilyayken Çin ve Kosta Rika dandik takımdı. Çünkü ne oynadıklarını bilmiyorduk. Bilmediğimiz şeyler bize göre zayıf. Bakış açımız bu. dedi. | Milli Takım haberleri