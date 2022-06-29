İlhan Palut'tan Abdülkerim sözleri! "Bizim için büyük kayıp" /29.06.2022

Süper Lig ekiplerinden Konyasporun teknik direktörü İlhan Palut, A Sporun konuğu oldu. Galatasaraya transfer olan Abdülkerim Bardakcı hakkında konuşan Palut, Abdülkerim Bardakcı, bizim için büyük bir kayıp ifadelerini kullandı. Öte yandan Palut, 2 hazırlık maçıyla 21 Temmuzdaki Bate Borisov maçına hazırlanacağız. Çok ritimli bir takım Avrupa tecrübesine sahipler. Konferans Liginde ilerlemeyi çok istiyoruz. Transferde de Abdülkerimin gidişi sonrası bir sol stoper ve bir forvet oyuncusuyla transferi tamamlamak istiyoruz dedi. İşte o sözler...