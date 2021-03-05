İptal edilen penaltıda karar doğru mu? /05.03.2021

Spor Toto Süper Ligin 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyasporla karşılaştı ve mücadeleden 1-1 eşitlikle ayrıldı. Maçın 90+2. dakikasında Pelkasın yerde kaldığı pozisyon sonrasında hakem Ümit Öztürk penaltı kararı verdi. VAR tavsiyesi sonucunda pozisyonu izleyen Öztürk, verdiği kararı değiştirdi ve penaltıyı iptal etti. A Spor yorumcuları Gürcan Bilgiç, Hamdi Aslan, Mehmet Yılmaz ve Reha Kapsal, Ender Bilginin moderatörlüğündeki Takım Oyunu programında pozisyonu değerlendirdi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri FB spor haberi