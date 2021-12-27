İrfan Can'a sert tepki! "Oturup düşünecek" /27.12.2021

Süper Ligin 19. haftasında Fenerbahçe Yeni Malatyasporu evinde 2-0 mağlup etti. Maç boyunca Fenerbahçe taraftarının takıma takıma ve yönetime tepkisi büyüktü. Bazı oyunculara ise tepki gelmedi. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, tribünlerin özellikle İrfan Can Kahveciye gösterdikleri tepki üzerinden değerlendirme yaptı. Uluç, Crespoyu ve Kim Min Jaeyi alkışladılar mesela. İrfan Can oturup düşünecek. Beni protesto ederlerken neden yabancı futbolcuları alkışlıyorlar diye düşünmeli. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi